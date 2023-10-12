Розмінування Чорного моря: Туреччина, Румунія та Болгарія уклали угоду

10:33 12 жовтня Київ, Україна

Туреччина, Румунія та Болгарія погодилися на спільне розмінування Чорного моря від мін, які потрапляють до їхніх вод внаслідок війни рф проти України.



Цю ініціативу було оголошено Міністерством оборони Туреччини.



Згідно із заявою, ці країни обговорили спільні дії на зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбулася у Брюсселі.



Це співробітництво спрямоване на забезпечення безпеки та усунення небезпечних мінних пристроїв, які можуть становити серйозну загрозу для мореплавання та екології у Чорному морі.