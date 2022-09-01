Розмінування адмінкордону з Кримом: після війни буде проведено розслідування

12:05 11 серпня Київ, Україна

Після перемоги України у війні буде проведено розслідування щодо ситуації з мостом Чонгарі та на всіх кримських перешийках. Якщо мав місце злочин, то винні понесуть покарання

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Це питання обговорювалося на засіданні профільного парламентського комітету. Я був на ньому разом із генералом (Валерієм) Залужним, нашим головнокомандувачем та начальником Генерального штабу генералом (Сергієм) Шапталою. Наші військові дали наступне пояснення, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І у разі встановлення фактів, що кимось із військових чи представників інших сил сектору безпеки та оборони був скоєний злочин, вони точно будуть притягнуті до відповідальності", - наголосив глава Міноборони.

Наразі стоїть завдання перемогти у війні і лише потім шукати винних у розмінуванні Чонгара та інших мостів на кримських перешийках.

"Це питання військових і вони самі зацікавлені у проведенні такого розслідування. І факти всі сьогодні збираються, фіксуються, зокрема Службою безпеки, контррозвідкою. Ще раз повторюю: чи мала місце диверсія, чи мало місце шпигунство, чи мала місце провокація, чи безглузда недбалість когось - це точно не до цивільної частини влади, це питання до управління сектору безпеки та оборони. Тобто людей у погонах, які відповідали за цей напрямок", - зазначив Резніков.

При цьому міністр із посиланням на військових зазначив, що підрив мосту не зупинив би наступ ворога.

"Там ще десять проходів є з Криму суходолом, а не мостами! І тому підрив мосту не вплинув би на можливість росіян просунутися в цьому напрямку. Це відповідально сказав один із військових генералів, який зараз перебуває в політичній опозиції, я від нього це вперше почув", - додав глава Міноборони.

Раніше у мережі з'явилася інформація, що російські війська у перші дні повномасштабного вторгнення швидко окупували Херсонську область, бо українська сторона розмінувала адмінкордон із Кримом перед початком війни.