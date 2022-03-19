Розмова Джо Байдена та Сі Цзіньпіна: про що говорили і чому це важливо?

19:21 18 березня Київ, Україна





Зміст розмови ні адміністрація президента США, ні влада Китаю поки що не розкривають. Голова КНР Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден провели телефонні переговори. Розмова, повідомляє CNN, тривала майже дві години. Лідери двох країн спілкувалися вперше із листопада 2021 року.Зміст розмови ні адміністрація президента США, ні влада Китаю поки що не розкривають.

"Сіньхуа" обмежилося заявою, що голова КНР у ході розмови повідомив, що "українська криза - це не те, що ми хочемо бачити", а також додав, що "конфлікти та конфронтація не в чиїхось інтересах".



«Як постійні члени Ради безпеки ООН та дві провідні економіки світу, ми повинні не лише спрямовувати китайсько-американські відносини у правильному напрямку, а й виконувати свою частку міжнародних обов'язків та працювати в ім'я миру та спокою у всьому світі», — цитує главу КНР. Сіньхуа».

Проте Сі Цзіньпін досі не називав війни в Україні війною.

Чому розмова важлива для України?



За словами американських чиновників, Китай зважує, чи надати військову чи фінансову допомогу росії.. Якщо він погодиться, може значно погіршити свої відносини із Заходом.



Ще до того, як Росія повномасштабно вторглася в Україну, американські чиновники спостерігали, як путін і Сі зближуються. Директор ЦРУ Білл Бернс заявив, що партнерство ґрунтується на «багатьох дуже холоднокровних причинах».