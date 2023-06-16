Розголошення фото та відео роботи ППО - серйозна загроза обороноздатності України

17:51 29 травня Київ, Україна





Про це нагадав Андрій Єрмак, голова Офісу Президента, через свій канал у Telegram.



Він висловив своє розчарування безвідповідальною поведінкою тих, хто продовжує розповсюджувати інформацію про наслідки російських атак.



Михайло Розголошення фотографій та відеозаписів, що демонструють діяльність протиповітряної оборони (ППО), становить серйозну загрозу національній обороноздатності України.Про це нагадав Андрій Єрмак, голова Офісу Президента, через свій канал у Telegram.Він висловив своє розчарування безвідповідальною поведінкою тих, хто продовжує розповсюджувати інформацію про наслідки російських атак.Михайло Подоляк , радник глави Офісу Президента, засудив "чиновників ОВА, мерів та інстаграм-блогерів" за розміщення фотографій повітряних атак з боку росії.

"По всій країні піднято тривогу та рівень небезпеки значно підвищено. Чи потрібно ще роз'яснювати кожному держслужбовцю, меру та інстаграм-блогеру на 15-й місяць ведення повномасштабної війни, що публікувати матеріали про роботу ППО, фотографії місць падіння ракет та список цілей атаки - це неприйнятно?", - написав Подоляк у Telegram.



Він додав, що кожен громадянин досі може вільно збирати та поширювати інформацію, яка не загрожує національній безпеці та обороні.