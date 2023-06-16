Розголошення фото та відео роботи ППО - серйозна загроза обороноздатності України

17:51 29 травня Київ, Україна

Розголошення фотографій та відеозаписів, що демонструють діяльність протиповітряної оборони (ППО), становить серйозну загрозу національній обороноздатності України.

Про це нагадав Андрій Єрмак, голова Офісу Президента, через свій канал у Telegram.

Він висловив своє розчарування безвідповідальною поведінкою тих, хто продовжує розповсюджувати інформацію про наслідки російських атак.

Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, засудив "чиновників ОВА, мерів та інстаграм-блогерів" за розміщення фотографій повітряних атак з боку росії.
 
"По всій країні піднято тривогу та рівень небезпеки значно підвищено. Чи потрібно ще роз'яснювати кожному держслужбовцю, меру та інстаграм-блогеру на 15-й місяць ведення повномасштабної війни, що публікувати матеріали про роботу ППО, фотографії місць падіння ракет та список цілей атаки - це неприйнятно?", - написав Подоляк у Telegram.

Він додав, що кожен громадянин досі може вільно збирати та поширювати інформацію, яка не загрожує національній безпеці та обороні.
 
"Однак поширення критично важливої інформації вже перетворюється на злочинну недбалість, а для посадових осіб - на зловживання доступом до інформації, яка належить їм за службовим обов'язком", - наголосив Подоляк.