Засмученого провалами путіна втішили давньою картою, на якій "немає України"

16:59 24 травня Київ, Україна

"Історик" валерій зорькін, який працює главою конституційного суду росії, прийшов до "історика" путіна, який за сумісництвом є президентом країни-агресора і приніс "речдок" - французьку карту середини XVII століття, яка нібито доводить, що жодної України не було.

У розмові двох чиновників "відсутністю" України на карті обґрунтовувалось те, що ця країна нібито не має права на свою державність.

«Виявилося, що в нас у конституційному суді знайшлася копія карти XVII століття, складена за Людовіка XIV самими французами. Чому я її привіз? <…> там немає України. <…> Є у двох місцях край — край Речі Посполитої та край Козакії. І велике царство Російське, - заявив зорькін. — Тобто, це середина, навіть початок другої середини XVII століття».

Йдеться про карту Les Estados du Czaar de Russie Blanche ou Grand Duc de Moscovie. У перекладі з французької - "Володіння царя Білої Русі або великого князя Московії". Її склав у другій половині 17 століття придворний картограф французького короля Людовіка XIV Ніколя Сансон.

«Ми знаємо, що ці землі просто входили до складу Речі Посполитої, а потім попросилися до складу Московського царства, от і все, і опинилися у складі Московського царства. А вже потім, після Жовтневої революції, почали утворюватися всілякі квазідержавні утворення, а радянська влада створила Радянську Україну. Це добре відомо всім. До цього жодної України не було в історії людства», — відповів путін.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на черговий російський історичний фейк.

"Україна була, є і буде. Росія ж історично самообнулилася: путінська еліта зникне, традиційні міфи перетворилися на меми, а територія прискорено занурюється у стан класичного "російського бунту, злиднів та безвладдя", – зазначив Подоляк.

Повертаючись до карти, варто наголосити, що два "історики" хвацько промахнулися, на карті якраз є Україна. Вона відзначена як Ukraine pais des cosaques, чи «Україна, земля козаків». Нагадаємо, що козаки – особлива спільнота людей, що сформувалася до середини XVI століття на території сучасної України між Дністром та Доном, у центрі якої знаходиться Дніпро. Звідки голова російського конституційного суду взяв «Козакію», незрозуміло. Також на карті немає "краю Речі Посполитої" - є "Корона (тобто королівство) Польщі".

Президент росії і його співрозмовник не помітили іншого - на ній немає росії. Цю країну, як писалося вище, називають «Білою Руссю чи Московією».

Крім того, низка територій, які тепер входять до складу росії, на карті 17 століття належать іншим країнам. Наприклад, Кримське ханство тоді взагалі було самостійною державою. Район сучасного Санкт-Петербурга належить до Швеції. Також росії не належали Кавказ і Сибір і, зрозуміло, Калінінградська область, біля яких існували свої держави. Про те, чи варто відновити справедливість та повернути ці території колишнім власникам, російські чиновники нічого не сказали.

Орієнтація путіна для пояснення нинішніх політичних явищ на карту 17 століття виглядає надзвичайно безглуздо.





По-друге, і це найголовніше — путін, схоже, не розуміє, що таке національна держава (а нині існуючі держави в переважній більшості якраз національні). За всієї різниці підходів та визначень цього терміна можна виділити найголовніше — виникнення національних держав пов'язане з переходом від станової до громадянської організації суспільства, за якої жителі країни рівні між собою, а поняття «держава» та «нація» не суперечать один одному. Якщо дуже спрощувати, то основою об'єднання людей до появи держав було підпорядкування монархам, незалежно від етнічних особливостей. Пізніше основою стала саме культурна і мовна спільність груп людей, незалежно від свого становища у суспільстві.



Так, Річ Посполиту (в якій жили предки майбутніх поляків, білорусів, литовців та українців, об'єднані владою короля) сусіди поділили, перш ніж вона встигла стати національною державою (або кількома такими державами). Масово по всій Європі процес національного будівництва та появи національних держав розпочався лише у 19 столітті, він тривав і у 20-му, коли на карті з'явилася Україна. Аналогічно на момент складання карти Сансона не було і такої нації, як росіяни.



Таким чином, на момент створення карти, яку показали путіну, процес оформлення націй та створення національних держав ще був далеким від завершення. А тому міркувати на її основі про те, чи має якась сучасна держава право на існування, зовсім неправильно. Не говорячи вже про те, що навіть французькі картографи 17 століття виділяли частину території нинішньої України в окремий самобутній регіон на території Речі Посполитої.



По-перше, політична карта світу на той час була зовсім іншою, але це не дає підстав для перегляду кордонів, що склалися за минулі чотири століття. Наприклад, Швеція володіла сучасними Фінляндією, Естонією та Латвією. Єдиних Італії та Німеччини не існувало. На території останньої, наприклад, були самостійні Баварія, Саксонія, Бранденбург та інші держави.По-друге, і це найголовніше — путін, схоже, не розуміє, що таке національна держава (а нині існуючі держави в переважній більшості якраз національні). За всієї різниці підходів та визначень цього терміна можна виділити найголовніше — виникнення національних держав пов'язане з переходом від станової до громадянської організації суспільства, за якої жителі країни рівні між собою, а поняття «держава» та «нація» не суперечать один одному. Якщо дуже спрощувати, то основою об'єднання людей до появи держав було підпорядкування монархам, незалежно від етнічних особливостей. Пізніше основою стала саме культурна і мовна спільність груп людей, незалежно від свого становища у суспільстві.Так, Річ Посполиту (в якій жили предки майбутніх поляків, білорусів, литовців та українців, об'єднані владою короля) сусіди поділили, перш ніж вона встигла стати національною державою (або кількома такими державами). Масово по всій Європі процес національного будівництва та появи національних держав розпочався лише у 19 столітті, він тривав і у 20-му, коли на карті з'явилася Україна. Аналогічно на момент складання карти Сансона не було і такої нації, як росіяни.Таким чином, на момент створення карти, яку показали путіну, процес оформлення націй та створення національних держав ще був далеким від завершення. А тому міркувати на її основі про те, чи має якась сучасна держава право на існування, зовсім неправильно. Не говорячи вже про те, що навіть французькі картографи 17 століття виділяли частину території нинішньої України в окремий самобутній регіон на території Речі Посполитої.

Спроба глави країни-агресора путіна вкотре виправдати загарбницьку війну проти України з тріском провалилася.