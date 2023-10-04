Розстріл Майдану: ДБР завершило розслідування

12:31 04 жовтня Київ, Україна

На сайті Державного бюро розслідувань (ДБР) було повідомлено про завершення розслідування однієї з найгучніших справ країни щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року.

До суду було направлено обвинувальні акти.

У скоєнні цих злочинів звинувачуються члени злочинної групи – колишні чиновники:

президент України;

міністр внутрішніх справ України;

заступник міністра внутрішніх справ України;

голова СБУ;

перший заступник голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;

міністр оборони України;

начальник Головного управління – командувач внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України;

в.о. начальника ГУМВС України у м. Київ;

заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки;

командир підрозділу «Беркут» при ГУМВС України в м. Київ.

Це кримінальне провадження об'єднує у собі 1019 епізодів злочинної перешкоди акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів.

"Колишні президент та керівники силового блоку звинувачуються в організації скоєння з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконної перешкоди проведенню зборів, мітингів, походів та демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту", – повідомили у ДБР.

Досудове розслідування також встановило, що колишні глава СБУ та командувач внутрішніми військами МВС України після розпаду СРСР проходили військову службу у збройних силах російської федерації. Вони набули російського громадянства, отримали допуск та доступ до військової та державної таємниці росії, склали присягу на вірність її народу і перебували на всіх видах забезпечення у збройних силах. Віддаючи накази застосування насильства щодо мітингувальників, вони діяли на користь росії, якій складали присягу.

"З огляду на те, що частина обвинувачених ховається на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, останні будуть взяті під варту та передані суду одразу після звільнення цих територій Збройними силами України", - зазначили у ДБР.

Фігурантам справи загрожує довічне позбавлення волі.