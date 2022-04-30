Розстріл Майдану: бійця спецроти "Беркут" поновили на посаді

18:02 30 липня Київ, Україна

Київський окружний адмінсуд визнав, що ексбоєць спецроти "Беркут" Олександр Маринченко був незаконно звільнений, а також постановив поновити його на службі, аргументуючи рішення тим, що боєць став заручником міждержавних політичних домовленостей.

Про це йдеться в рішенні Окружного адміністративного суду Києва.



Маринченко з 2007 року служив снайпером в київській роті "Беркута", а потім в столичній поліції. У лютому 2015 року він був затриманий і заарештований за підозрою в причетності до розстрілу 48 активістів



У грудні 2019 року Маринченко, а також ще 4 обвинувачених беркутівців (Сергій Тамтура, Олег Янішевський, Павло Аброськін і Сергій Зінченко) були звільнені з-під варти для участі в обміні полоненими між Україною і РФ.



Як зазначено в судовому рішенні, обвинувачені були під конвоєм спецзагону СБУ "Альфа", доставлені до пункту пропуску "Майорськ" на лінії розмежування в Донецькій області та передані представникам "Л/ДНР". Маринченко з 2007 року служив снайпером в київській роті "Беркута", а потім в столичній поліції. У лютому 2015 року він був затриманий і заарештований за підозрою в причетності до розстрілу 48 активістів Майдану на вул. Інститутській.У грудні 2019 року Маринченко, а також ще 4 обвинувачених беркутівців (Сергій Тамтура, Олег Янішевський, Павло Аброськін і Сергій Зінченко) були звільнені з-під варти для участі в обміні полоненими між Україною і РФ.Як зазначено в судовому рішенні, обвинувачені були під конвоєм спецзагону СБУ "Альфа", доставлені до пункту пропуску "Майорськ" на лінії розмежування в Донецькій області та передані представникам "Л/ДНР".

"З 29.12.2019 по 08.02.2020 Маринченко перебував на тимчасово неконтрольованій території України - "ЛНР" під контролем місцевої адміністрації. Документи у позивача були вилучені, фактично він перебував на карантині в умовах обмеженого пересування. На початку лютого 2020 Маринченко повернуті документи, спільними зусиллями зняті обмеження на пересування, організовано його повернення на підконтрольну Україні територію", - сказано в матеріалах суду.

Повернувшись до Києва, ексберкутівець звернувся до київського главку поліції з проханням поновити його на посаді. Там йому повідомили, що через неявку на службу проти нього було почало службове розслідування, а потім видано наказ про звільнення.



ОАСК вирішив, що Маринченко був звільнений незаконно і постановив поновити його на службі. Йому також зобов'язані виплатити близько 20 тисяч гривень судових витрат.



На думку суду, Маринченко "фактично став заручником міждержавних політичних домовленостей і учасником спецоперації зі звільнення українських полонених".