Розгляд касації у справі Януковича перенесено на 16 серпня

11:20 18 травень Київ, Україна

Колегія суддів Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду задовольнила клопотання сторони захисту Віктора Януковича про відкладення судового засідання у справі про його зраду.

Про це повідомляє пресслужба суду.



Клопотання було обґрунтовано тим, що в зв'язку з тимчасовим обмеженням в'їзду іноземних громадян на територію РФ адвокат засудженого не мав можливості забезпечити участь Януковича в судовому засіданні з використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення TrueConf.



Суд зазначив, що рішення прийнято відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та з урахуванням практики ЄСПЛ для забезпечення дотримання права засудженого на участь в розгляді кримінального провадження в режимі відеоконференцзв'язку.



Наступне судове засідання призначене на 12.00 16 серпня.



12 квітня Верховний Суд відмовився визнати обов'язковою присутність Януковича на розгляді касаційної скарги у цій справі, зазначивши, що суд не може забезпечити його явку, оскільки експрезидент перебуває за межами України.



Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою в зв'язку з тим, що обвинувачений перебуває на території РФ.



Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.



При цьому суд визнав його невинним в пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був проінформований про кінцеву мету РФ - окупацію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.



За державну зраду суд засудив експрезидента до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Таким чином, загальний термін відбуття ув'язнення для Януковича складає 13 років. Час відбування терміну повинен відраховуватися з моменту затримання винного.



При винесенні вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яку мав експрезидент, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку у нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Анна Герман.



1 березня 2020 року Оболонський суд направив до апеляційного суду від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.



За даними Офісу Генерального прокурора, щодо президента-втікача Віктора Януковича діє друге рішення про заочний арешт, також суд виніс постанову про його затримання для обрання запобіжного заходу.



2 жовтня Київський апеляційний суд залишив в силі вирок Оболонського райсуду. У свою чергу адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що рішення Київського апеляційного суду буде оскаржене у Верховному Суді.