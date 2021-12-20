Розгляд касації на вирок Януковичу перенесений на середину квітня

12:46 15 березень Київ, Україна

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду відклав до середини квітня розгляд касації адвокатів експрезидента України Віктора Януковича на вирок Оболонського районного суду м.Київ та ухвалу Київського апеляційного суду в зв'язку з надходженням нових матеріалів.



Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Розгляд кримінального провадження відкладено до 12 квітня, оскільки 12 березня надійшло доповнення до касаційної скарги одного із захисників", - повідомили у Верховному Суді в понеділок.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. У той самий час суд визнав Януковича невинним за звинуваченням у пособництві посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.



2 жовтня Київський апеляційний суд залишив в силі вирок Оболонського райсуду. У свою чергу адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що рішення Київського апеляційного суду буде оскаржене у Верховному суді.