Розслідування ЗМІ: дружина в.о. директора БЕБ залучена до тіньових бізнес-схем

08:17 26 травня Київ, Україна

Дружина тимчасового виконавця обов'язків директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Едуарда Федорова, Ольга Федорова, разом із родичами колишніх та чинних співробітників Служби безпеки України (СБУ) займається будівництвом готелю на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецької області.



Більше того, компанія "Глобальні технології майбутнього", володіння якою також належить Федоровій, продає діоди ремонтним заводам "Укрзалізниці".



Фірма дружини тимчасового директора БЕБ виступає у ролі посередника, продаючи діоди за цінами, що перевищують вартість, за якою вони були придбані у виробника, у 1,5-2 рази. Цю інформацію повідомило видання Bihus.Info в результаті свого розслідування.



Bihus.Info також встановило, що Ольга Федорова є власницею понад 20 різних бізнесів по всій Україні за останні 6 років. Вона стала засновницею чи співзасновницею компаній, які займаються торгівлею паливом, ліками, меблями та рибою, а також пасажирськими перевезеннями, бурінням свердловин, освітою та технічними дослідженнями.



Згідно з розслідуванням, Федорова також є співвласницею вітроелектростанції на Миколаївщині та займається будівництвом готелю на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецької області, володіючи при цьому 2 земельними ділянками.



Зазначається, що 5 земельних ділянок на території будівництва готелю належать генералу СБУ, колишньому заступнику голови СБУ Олександру Карпенку та його сім'ї, 2 ділянки належать генералу СБУ, колишньому начальнику ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, ексголові Донецької обласної військової адміністрації Олександру Куцю та його дружині, а ще 4 ділянки належать жінкам, чиї сини працювали чи працюють на нижчих посадах у СБУ.

Розслідування також показало, що дружина Карпенка вже ввела в експлуатацію один із збудованих будинків на курорті, а дружина Федорова отримала право власності на ще 4 незавершені будинки.



Журналісти з "Bihus.Info" також виявили, що дружина тимчасового директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) є співвласницею ТОВ "Глобальні технології майбутнього".

Раніше компанія займалася системами відеоспостереження на Донеччині, звідки сам Федоров родом і раніше служив. Проте, починаючи з 2022 року, "ГТМ" змінила напрямок та почала постачати запчастини ремонтним заводам "Укрзалізниці" у Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Розслідування зазначає, що сума угод за останні півтора року перевищила 50 млн грн. Основним товаром компанії є продаж різних типів діодів заводам "УЗ". Важливо, що "ГТМ" не є виробником, а лише перепродує запчастини. За даними журналістів, ГТМ продає діоди з націнкою до 100%.



Розслідування також встановило цінові відмінності при закупівлі та продажу різних типів діодів, що викликає питання про бізнес-практики компанії.

Наприкінці 2022 року "ГТМ" почала замовляти послуги з виготовлення діодів, при цьому купуючи їх за однією ціною та продаючи готові діоди з більш високою націнкою.



Едуард Федоров не надав коментарів щодо діяльності своєї дружини "Bihus.Info".