Розслідування систематичного хабарництва у Києві завершено - Нацполіція

15:31 15 червня Київ, Україна





Прокуратура подала до



Згідно з проведеним розслідуванням, з'ясувалося, що посадовці вимагали хабарі за надання дозволів на викиди небезпечних речовин в атмосферу від стаціонарних джерел, а також за видачу інших дозвільних документів у сфері охорони навколишнього середовища. Розслідування у справі про систематичне хабарництво, яке скоювала посадова особа Київської міської державної адміністрації та контрольовані нею приватні підприємства, успішно завершено.Прокуратура подала до суду обвинувальний акт проти трьох фігурантів, пов'язаних із цим злочином. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.Згідно з проведеним розслідуванням, з'ясувалося, що посадовці вимагали хабарі за надання дозволів на викиди небезпечних речовин в атмосферу від стаціонарних джерел, а також за видачу інших дозвільних документів у сфері охорони навколишнього середовища.

"Слід зазначити, що видача зазначених дозволів здійснюється безкоштовно. Проте зловмисники спеціально створювали умови, за яких отримання цих дозволів безкоштовно було практично неможливе", - наголошується в повідомленні поліції.

Посадовці розробили спеціальну схему для отримання хабарів з використанням месенджера. Кожному учаснику схеми було призначено певні ролі, а також застосовувалися псевдоніми та інші методи скритності. Попередньо було розроблено "тарифну сітку" для неправомірного отримання вигоди.



Обвинувальний акт проти чиновниці з КМДА та двох спільників із контрольованих приватних підприємств було передано до суду.