Розслідування правозахисників: окупанти перетворили ЗАЕС на катівню

16:25 19 вересня Київ, Україна

Дослідники з організації Truth Hounds представили аналіз, присвячений системним випадкам викрадень, тортур та вбивств серед співробітників Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Ці злочини, за даними дослідження, почалися у березні 2022 року і мають пряме відношення до російської держкорпорації з атомної енергії "Росатом".



Представники Truth Hounds повідомили про це на пресконференції, проведеній у Ukraine Media Center.



Аналіз містить свідчення 14 очевидців можливих військових злочинів, скоєних на території ЗАЕС. За словами виконавчого директора Truth Hounds Романа Авраменка, працівників атомної станції виводили до лісу та примушували до самостійного риття могили, погрожуючи їм насильством та смертю, а також погрожуючи їхнім родичам.

Він також наголосив, що ці події відбувалися щонайменше за пасивної згоди або навіть активного сприяння представників корпорації "Росатом". Ці дії продовжуються і зараз.



Головною метою окупантів, на думку Авраменка, є примус працівників ЗАЕС до укладання контрактів з "Росатомом" та сильнішої їхньої мотивації для співпраці з корпорацією.