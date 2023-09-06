Розслідування щодо курток для ЗСУ: Железняк вимагає роз'яснень від Резнікова

Народний депутат Ярослав Железняк обурений словами міністра оборони Олексія Резнікова про те, що розслідування із закупівлі зимових курток для ЗСУ не відповідає дійсності. Железняк вважає, що міністр бреше, і цими днями це розслідування обговорять на засіданні комітету Ради.
Про це повідомив нардеп та голова ТСК з розслідування економічних злочинів Ярослав Железняк, керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Про це повідомив нардеп та голова ТСК з розслідування економічних злочинів Ярослав Железняк, керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Железняк повідомив, що 23 серпня о 10:00 відбудеться засідання Комітету з питань антикорупційної політики з цього питання.
Нардеп додав, що сподівався на адекватну відповідь Міноборони, але натомість почув, що з формою все гаразд і журналісти все вигадали, натякаючи на слова міністра оборони Олексія Резнікова, який заявив, що інформація у розслідуванні щодо закупівлі одягу для військових не відповідає дійсності.
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