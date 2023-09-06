Розслідування щодо курток для ЗСУ: Железняк вимагає роз'яснень від Резнікова

18:10 21 серпня Київ, Україна





Про це повідомив Народний депутат Ярослав Железняк обурений словами міністра оборони Олексія Резнікова про те, що розслідування із закупівлі зимових курток для ЗСУ не відповідає дійсності. Железняк вважає, що міністр бреше, і цими днями це розслідування обговорять на засіданні комітету Ради.Про це повідомив нардеп та голова ТСК з розслідування економічних злочинів Ярослав Железняк, керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Ще одна історія, де немає адекватної реакції: Юрій Ніколов опублікував ганебну схему, як вкрали гроші на військову форму. Там все очевидно. І ще додав інвойси. Я дуже добре знаю деталі цієї справи, на жаль, так вийшло, що вона випливла під час дослідження корупції на одній із регіональних митниць. І я впевнений, що пан Ніколов не помилився. Все це правда, зокрема інвойси. Та там і не тільки вони є, щоб побачити проблему із закупівлею форми. Але ще раз – очікував адекватної реакції (Міноборони – ред.). Її не побачив", - наголосив Железняк.

Железняк повідомив, що 23 серпня о 10:00 відбудеться засідання Комітету з питань антикорупційної політики з цього питання.

"Там ще продемонструємо низку питань, які, думаю, поставлять усі крапки над "і". І точно не у бік тих, хто відповідав за закупівлю", - додав Железняк.



Нардеп додав, що сподівався на адекватну відповідь Міноборони, але натомість почув, що з формою все гаразд і журналісти все вигадали, натякаючи на слова міністра оборони Олексія Резнікова, який заявив, що інформація у розслідуванні щодо закупівлі одягу для військових не відповідає дійсності.