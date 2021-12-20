Розхитування протестних настроїв - один з методів гібридної війни РФ проти України

11:48 31 березень Київ, Україна





Про це заявив глава Служби безпеки України Іван Проти України ведеться гібридна війна, а розхитування протестів - один з її інструментів. Розвідоргани РФ активно відстежують суспільно-політичні події, щоб використовувати будь-який привід для дестабілізації ситуації в Україні.Про це заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов , закликавши українців і українських політиків усвідомлювати ризики і наслідки протестів з проявом агресії.

"" СБУ активно залучається до цього процесу (забезпечення безпеки на акціях протесту - ІФ). Напередодні погрому Офісу Президента ми інформували і національну поліцію, і Управління державної охорони про нагнітанні ситуації навколо акції і можливі сутички. Перше повідомлення ми направили Нацполу 17 березня про можливу радикалізацію цих подій. А відразу після подій, 20 березня, ми надали додаткову інформацію щодо організаторів і активних учасників акції протесту, в тому числі фото- і відематеріали, які, я впевнений, лягли в основу кримінальної справи, яке сьогодні розслідується Нацполом ", - сказав Баканов.

За його словами, СБУ оцінювала ризики "в контексті можливого впливу на державну безпеку".

"Право на протест - це святе, але є чітка грань між протестом і порушенням закону. Її встановлює суд. І він дасть оцінку подіям під Офісом президента "", - зазначив глава СБУ.

За словами глави СБУ, патріоти і небайдужі громадяни можуть навіть не здогадуватися, що їх дії використовуються спецслужбами РФ в інформаційній війні.

"Я жодним чином не стверджую, що за цією акцією був розвідорган Російської Федерації. Але я у нас є достатньо інформації, щоб стверджувати, що спецслужби РФ моніторять суспільно-політичну ситуацію в Україні, намагається скористатися будь-яким приводом, щоб використовувати цю ситуацію на свою користь ", - сказав Баканов.

Він підкреслив, що "розгойдування протестів" - один з інструментів гібридної війни.