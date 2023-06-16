Розповсюдження фейків про повне захоплення Бахмута заперечується військовою владою України

17:20 19 травня Київ, Україна

Спікер Східного напряму Збройних сил України Сергій Череватий заявив в ефірі телемарафону, що повідомлення російських джерел про повне захоплення Бахмута не відповідають дійсності.

Підрозділи Сил оборони впевнено утримують позиції у південно-західній частині міста і продовжуватимуть це робити стільки часу, скільки потрібно.

Череватий зазначив, що російські сили фокусують свою увагу на боях у Бахмуті, прагнучи продемонструвати хоча б проміжний успіх, особливо "вагнерівців".

Він зазначив, що поширення фейків про повне захоплення міста є частиною інформаційної війни проти України.

Насправді українські захисники надійно утримують південно-західну частину Бахмута і успішно виконують бойові завдання з метою мінімізації втрат і завдання максимальної шкоди противнику.