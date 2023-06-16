Рашисти заявили про візит шойгу до Запорізької області

За даними російського міністерства оборони, сергій шойгу відвідав окуповану Запорізьку область України, у п'ятницю, 19 травня.
Під час відвідування зони проведення "СВО" (війна рф проти України) генерал армії сергій шойгу оглянув передовий пункт управління одного з об'єднань військового угруповання "Схід" на Запорізькому напрямку.
У рамках візиту шойгу відвідав командний пункт, де уважно вислухав доповіді командувача угрупуванням "Схід" та офіцерів штабу про поточну обстановку.
Міністр поставив завдання "продовжувати активну комплексну розвідку для дострокового розкриття планів противника та припинення їхньої реалізації".
Під час відвідування зони проведення "СВО" (війна рф проти України) генерал армії сергій шойгу оглянув передовий пункт управління одного з об'єднань військового угруповання "Схід" на Запорізькому напрямку.
У рамках візиту шойгу відвідав командний пункт, де уважно вислухав доповіді командувача угрупуванням "Схід" та офіцерів штабу про поточну обстановку.
Міністр поставив завдання "продовжувати активну комплексну розвідку для дострокового розкриття планів противника та припинення їхньої реалізації".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі