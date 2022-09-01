Рашисти заявили про готовність підірвати заміновану ЗАЕС - "Енергоатом"

Рашисти не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявивши про готовність підірвати заміновану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).
Про це повідомляє Енергоатом.
У своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту з росії генерал-майор валерій васильєв, який зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що «тут буде або російська земля, або випалена пустеля».
Про це повідомляє Енергоатом.
У своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту з росії генерал-майор валерій васильєв, який зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що «тут буде або російська земля, або випалена пустеля».
Раніше представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що відомство має підтверджену інформацію про мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.
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