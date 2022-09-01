Рашисти заявили про готовність підірвати заміновану ЗАЕС - "Енергоатом"

12:43 08 серпня Київ, Україна

Рашисти не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявивши про готовність підірвати заміновану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).



Про це повідомляє Енергоатом.



У своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту з росії генерал-майор валерій васильєв, який зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що «тут буде або російська земля, або випалена пустеля».

Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни-визволителі, повинні розуміти, що іншого шляху ми не маємо. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю!” – сказав він своїм солдатам.

Раніше представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що відомство має підтверджену інформацію про мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.