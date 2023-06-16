Рашисти змушують таксистів шпигувати на СОТ Запорізької області - ЦНС

08:04 05 червня Київ, Україна

На окупованій території Запорізької області росіяни змушують водіїв таксі діяти у ролі інформаторів, які передають інформацію про осіб, які висловлюють підтримку України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, окупаційна влада змушує таксистів, які працюють у тимчасово захоплених районах Запорізької області, співпрацювати з ними.

За даними опору такі дії російських окупантів спрямовані на придушення українського опору.

Однак у ЦНС наголошують, що шансів на перемогу у росіян відсутні у боротьбі проти українського підпілля.