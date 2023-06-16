Рашисти змушують таксистів шпигувати на СОТ Запорізької області - ЦНС

На окупованій території Запорізької області росіяни змушують водіїв таксі діяти у ролі інформаторів, які передають інформацію про осіб, які висловлюють підтримку України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС, окупаційна влада змушує таксистів, які працюють у тимчасово захоплених районах Запорізької області, співпрацювати з ними.
За даними опору такі дії російських окупантів спрямовані на придушення українського опору.
Однак у ЦНС наголошують, що шансів на перемогу у росіян відсутні у боротьбі проти українського підпілля.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС, окупаційна влада змушує таксистів, які працюють у тимчасово захоплених районах Запорізької області, співпрацювати з ними.
За даними опору такі дії російських окупантів спрямовані на придушення українського опору.
Однак у ЦНС наголошують, що шансів на перемогу у росіян відсутні у боротьбі проти українського підпілля.
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