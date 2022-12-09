Рашисти випустили понад тисячу ракет з енергетичних об'єктів України

16:48 09 грудня Київ, Україна

Російські терористи за останні два місяці випустили українськими енергетичними об'єктами понад тисячу ракет і дронів.



Про це заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький на брифінгу у п'ятницю, 9 грудня.

"Понад тисячу важких ракет і дронів було випущено по об'єктах енергетичної інфраструктури України з 10 жовтня. Ми пережили вісім великих хвиль і більше десятка менших ударів", - зазначив він.



За його словами, відновлення пошкоджених об'єктів триває безперервно.. Це стосується як магістральних підстанцій, так і електростанцій, приватних та державних підприємств.



Глава Укренерго зазначив, що остання атака росіян на енергосистему не мала таких руйнівних наслідків як попередні. У зв'язку із цим він оцінив ефективну роботу протиповітряної оборони країни.



Кудрицький додав, що після цієї атаки енергосистема увійшла до стабільного режиму досить швидко, розбалансування не спостерігалося.