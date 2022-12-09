Рашисти випустили понад тисячу ракет з енергетичних об'єктів України

Російські терористи за останні два місяці випустили українськими енергетичними об'єктами понад тисячу ракет і дронів.
Про це заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький на брифінгу у п'ятницю, 9 грудня.
Про це заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький на брифінгу у п'ятницю, 9 грудня.
За його словами, відновлення пошкоджених об'єктів триває безперервно.. Це стосується як магістральних підстанцій, так і електростанцій, приватних та державних підприємств.
Глава Укренерго зазначив, що остання атака росіян на енергосистему не мала таких руйнівних наслідків як попередні. У зв'язку із цим він оцінив ефективну роботу протиповітряної оборони країни.
Кудрицький додав, що після цієї атаки енергосистема увійшла до стабільного режиму досить швидко, розбалансування не спостерігалося.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі