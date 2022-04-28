Рашисти "повернули в СРСР" арку на площі Мелітополя

10:56 28 квітня Київ, Україна

Російські окупанти "повернули в СРСР" арку на головній площі Мелітополя.

Вони понівечили конструкцію, начепивши на неї напис "Слава переможцям" на "колорадському фоні" та червоний прапор.



Про це повідомив Telegram-канал регіонального інформагентства "Мелітополь", назвавши те, що відбувається, "картонним совком".

Журналісти зазначили: замість того, щоб вирішувати свої проблеми, незаконна "влада" з усією безглуздістю та убогістю зайнята "воскресенням трупа Совка".

"На початку окупації російські загарбники лили на вуха мелітопольців казки про "прекрасне світло майбутнє", де все буде краще, чесніше і "народніше", ніж було при Україні". Два місяці під "владою" окупантів показали, що замість майбутнього вони вирішили затягнути Мелітополь у убоге минуле", - йдеться у повідомленні.

Очевидно, що "картонний Радянський Союз" створюється для картинки на російському ТБ, щоб виборці путіна повірили у "звільнений" Мелітополь.