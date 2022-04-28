Рашисти "повернули в СРСР" арку на площі Мелітополя

Російські окупанти "повернули в СРСР" арку на головній площі Мелітополя.
Вони понівечили конструкцію, начепивши на неї напис "Слава переможцям" на "колорадському фоні" та червоний прапор.
Про це повідомив Telegram-канал регіонального інформагентства "Мелітополь", назвавши те, що відбувається, "картонним совком".
Журналісти зазначили: замість того, щоб вирішувати свої проблеми, незаконна "влада" з усією безглуздістю та убогістю зайнята "воскресенням трупа Совка".
Очевидно, що "картонний Радянський Союз" створюється для картинки на російському ТБ, щоб виборці путіна повірили у "звільнений" Мелітополь.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі