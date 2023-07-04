Рашисти збільшили використання мін для стримування контрнаступу України - британська розвідка

13:27 04 липня Київ, Україна

В останні тижні росія змінила свою тактику ведення війни для уповільнення українських контрнаступальних операцій на півдні України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у своєму Twitter.

"Росія визначила пріоритети та вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення українських контрнаступальних операцій на півдні України. Основою цього підходу було дуже інтенсивне використання росією протитанкових мін", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що в деяких районах щільність мінних полів вказує на те, що росія, ймовірно, використала набагато більше мін, ніж передбачено військовою доктриною.

"Уповільнивши український поступ, росія потім спробувала завдавати ударів по українській бронетехніці безпілотними літальними апаратами, ударними вертольотами та артилерією", - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на те, що росія досягла певного успіху через такий підхід на ранніх етапах контрнаступу України, її сили продовжують страждати від ключових слабкостей, особливо перенапружених підрозділів та нестачі артилерійських боєприпасів, вважають у Міноборони королівства.