Рашисти збільшили використання мін для стримування контрнаступу України - британська розвідка

В останні тижні росія змінила свою тактику ведення війни для уповільнення українських контрнаступальних операцій на півдні України.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у своєму Twitter.
У міністерстві зазначають, що в деяких районах щільність мінних полів вказує на те, що росія, ймовірно, використала набагато більше мін, ніж передбачено військовою доктриною.
Незважаючи на те, що росія досягла певного успіху через такий підхід на ранніх етапах контрнаступу України, її сили продовжують страждати від ключових слабкостей, особливо перенапружених підрозділів та нестачі артилерійських боєприпасів, вважають у Міноборони королівства.
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