Рашисти влаштовують провокації на окупованих територіях проти Сил оборони

18:03 01 грудня Київ, Україна

Окупанти виводять техніку та підрозділи із населених пунктів лівого берега Дніпра та обстрілюють їх, а потім кажуть, що це робота ЗСУ, щоб налаштувати населення проти Сил оборони.

Про це повідомила керівник об’єднаного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.



Гуменюк розповіла, що загалом на півдні обстановка досить стабільна. Продовжується контрбатарейне протистояння по лінії фронту. Це лівий та правий береги Дніпра.



Також, за словами Гуменюк, триває робота і по ділянках лівого берега як Кінбурнська коса, які ще не звільнені і продовжують використовуватися окупантами, зокрема й для завдання вогневих поразок по Миколаївщині.

"Поки що окупанти виводять техніку, озброєння та підрозділи, зокрема, з населених пунктів (на лівому березі Дніпра - ред.). Але ми часто спостерігали це за часи окупації, коли вони роблять такі кроки для того, щоб спровокувати населення на неправильну думку. Тобто це провокація проти Сил оборони. Виводячи своє озброєння, вони обстрілюють населені пункти, які фактично перебувають під їхньою окупацією, і потім повідомляють, що це робота ЗСУ чи Сил оборони", - зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що українські військові не завдають ударів по мирних населених пунктах і коли працюють за пунктами базування противника, ретельно перевіряють координати.

"Спостерігаючи такий рух окупантів, необхідно передбачити можливість укриття. Мати при собі запас води, продуктів, предметів першої потреби на 2-3 дні. Сховатись у підвальних приміщеннях або скористатися хоча б правилом двох стін, якщо немає іншої можливості. Вони не будуть уражені, зокрема, тими самими силами окупантів. Вони намагаються бити у таких провокаційних випадках по об'єктах соціальної інфраструктури: житловим будинкам, дитячим садкам, лікарням, щоб потім використати у своїй пропаганді", - розповіла вона.

Гуменюк також зазначила, що протягом тривалого часу окупанти збирали до Джанкої техніку. Поки що там намагаються створити базу, де можна проводити ремонт, переформатувати підрозділи та переспоряджати їх. Тому військові Росії блокують в'їзди-виїзди в місто і намагаються максимально посилити контроль навколо нього.