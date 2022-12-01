Рашисти влаштовують провокації на окупованих територіях проти Сил оборони

Окупанти виводять техніку та підрозділи із населених пунктів лівого берега Дніпра та обстрілюють їх, а потім кажуть, що це робота ЗСУ, щоб налаштувати населення проти Сил оборони.
Про це повідомила керівник об’єднаного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.
Гуменюк розповіла, що загалом на півдні обстановка досить стабільна. Продовжується контрбатарейне протистояння по лінії фронту. Це лівий та правий береги Дніпра.
Також, за словами Гуменюк, триває робота і по ділянках лівого берега як Кінбурнська коса, які ще не звільнені і продовжують використовуватися окупантами, зокрема й для завдання вогневих поразок по Миколаївщині.
Вона наголосила, що українські військові не завдають ударів по мирних населених пунктах і коли працюють за пунктами базування противника, ретельно перевіряють координати.
Гуменюк також зазначила, що протягом тривалого часу окупанти збирали до Джанкої техніку. Поки що там намагаються створити базу, де можна проводити ремонт, переформатувати підрозділи та переспоряджати їх. Тому військові Росії блокують в'їзди-виїзди в місто і намагаються максимально посилити контроль навколо нього.
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