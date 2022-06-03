Рашисти вкрали та знищили на ЧАЕС обладнання на $135 млн

09:09 03 червня Київ, Україна

Окупанти вкрали та знищили обладнання з Чорнобильської АЕС на 135 млн доларів, пише The Washington Post із посиланням на співробітників станції.



За словами співробітників, було вкрадено 1500 дозиметрів, 698 комп'ютерів та 344 автомобілі. Обладнання вирахували, оскільки на ньому було встановлено GPS-трекери, деякі з яких продовжують передавати дані про місцезнаходження, розповів голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко.

«Ми бачимо, що частина обладнання знаходиться на території Білорусі, вздовж кордону, частина переміщується територією республіки — Гомель, Мінськ, інші місця», - повідомив Крамаренко.

Директор Центральної аналітичної лабораторії сайту Микола Безпалий заявив, що російські військові таким чином завдали великої економічної шкоди Україні. За його словами, відслідковувати рівень радіації у зоні відчуження практично неможливо без програмного забезпечення (ПЗ). При цьому росія не зможе ним користуватися, тому що вона унікальна, зазначив Безпалий.



У квітні Державне агентство України з управління зоною відчуження опублікувало фото підприємств та лабораторій у Чорнобильській зоні відчуження після відходу звідти російських військ. За даними агентства, забрали як особисті речі персоналу, так і обладнання. Зокрема, було вкрадено сервери системи автоматичного контролю радіаційної обстановки (АСКРО).