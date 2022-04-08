Рашисти вдарили по вокзалу у Краматорську. Понад 30 людей загинуло. Фото

11:31 08 квітня Київ, Україна

Росія продовжує обстрілювати транспортні шляхи територією України.
 
 
Про це у Telegram повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин.

За словами Камишина, рашистські війська завдали удару по залізничному вокзалу в місті Краматорськ на півночі Донецької області.

«На залізничний вокзал Краматорська прилетіло дві ракети», – зазначив голова «Укрзалізниці».

За його словами, вже є інформація про постраждалих унаслідок цієї ракетної атаки.

За оперативними даними понад 30 людей загинули та понад 100 поранених.
 
Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та мешканцям міста Краматорськ.
 
Фото: Рашисты ударили по вокзалу в Краматорске кассетным Искандером
Фото: Рашисты ударили по вокзалу в Краматорске кассетным Искандером 01
Фото: Рашисты ударили по вокзалу в Краматорске кассетным Искандером 02
 