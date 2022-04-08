Рашисти вдарили по вокзалу у Краматорську. Понад 30 людей загинуло. Фото

Росія продовжує обстрілювати транспортні шляхи територією України.
Про це у Telegram повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин.
За словами Камишина, рашистські війська завдали удару по залізничному вокзалу в місті Краматорськ на півночі Донецької області.
«На залізничний вокзал Краматорська прилетіло дві ракети», – зазначив голова «Укрзалізниці».
За його словами, вже є інформація про постраждалих унаслідок цієї ракетної атаки.
За оперативними даними понад 30 людей загинули та понад 100 поранених.
Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та мешканцям міста Краматорськ.
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