Рашисти знову готують провокацію на Запорізькій АЕС

15:08 08 грудня Київ, Україна

Російські терористи планують чергову провокацію на окупованій Запорізькій атомній електростанції. На територію об'єкту завезли РСЗВ Град.



Про це повідомляє Енергоатом.

"Цю зброю загарбники розмістили біля енергоблоку № 6, поряд із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі «захисні споруди» у таємному режимі, порушуючи всі умови щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що окупанти можуть готуватися до обстрілів протилежного берега Дніпра, зокрема, міст Нікополь та Марганець, безпосередньо з майданчика ЗАЕС, користуючись "прикриттям" енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива.

"Весь світ розуміє кричущі порушення всіх норм і вимог ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, що використовується загарбниками для військових цілей. З самого початку агресії вони розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю та вибухівку; замінювали територію станції та під'їзні шляхи до неї", - заявили в Енергоатомі.



Енергоатом звернувся до МАГАТЕ та всієї світової атомної спільноти і вкотре закликав створити зону безпеки всередині та навколо станції за її повної демілітаризації та деокупації.