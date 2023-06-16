Рашисти розмістили ракетні комплекси на Брянщині для обстрілу українських міст

19:38 12 червня Київ, Україна

За інформацією підпілля, російські окупаційні сили перемістили берегові ракетні комплекси "Бал" до Брянської області з метою обстрілу українських міст.



Центр національного спротиву повідомляє про розгортання зазначених комплексів, які входять до складу 11-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ чорноморського флоту.



Розташування бригади знаходиться в Уташі, Краснодарському краї. Призначені для ураження кораблів комплекси "Бал" були адаптовані для стрільби по сухопутних цілях з використанням ракети "Онікс" комплексу "Бастіон".



З цією метою було застосовано модернізовані ракети Х-35/35У, які дозволили значно збільшити дальність стрільби з 260 до 500 кілометрів.



Комплекс "Бал" є російським береговим мобільним ракетним комплексом з протикорабельною ракетою Х-35.



Його основними завданнями є контроль територіальних вод і проток, захист військово-морських баз, берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя, а також забезпечення безпеки на небезпечних напрямках можливої висадки десанту.