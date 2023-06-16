Рашисти розмістили на ЗАЕС близько 500 військовослужбовців та 50 одиниць важкого озброєння

17:06 31 травня Київ, Україна

Спеціальний представник України при ООН Сергій Кислиця порушив на засіданні Ради Безпеки ООН важливе питання про зловживання росією Запорізькою атомною електростанцією у військових цілях. За його заявою, на станції розміщено близько 500 військовослужбовців та 50 одиниць важкого озброєння.



Представник України зазначив, що військова техніка, боєприпаси та вибухові речовини розташовані у турбінних залах енергоблоків 1, 2 та 4. Він також прокоментував п'ять принципів ядерної безпеки Запорізької атомної електростанції, які були сформульовані генеральним директором МАГАТЕ, Рафаелем Гроссі. Однак Кислиця наголосив на необхідності доповнення цих принципів вимогою повної демілітаризації та деокупації станції.



Представник України висловив думку, що необхідно включити такі елементи:

виведення військ та російського персоналу, присутнього на станції без дозволу;

забезпечення безперервного електропостачання ЗАЕС території, яку контролює український уряд;

гуманітарний коридор для ротації управлінського, експлуатаційного та ремонтного персоналу станції з метою забезпечення її безпеки.

Україна вважає включення цих елементів до нової резолюції Ради керівників МАГАТЕ необхідним, "якщо такий документ буде запропоновано для ухвалення на її наступній сесії", додав він.



Постпред також нагадав, що радіаційна та ядерна безпека є першочерговим пріоритетом у Формулі миру, запропонованій президентом України Володимиром Зеленським.