Рашисти поширили новий фейк

11:31 07 травня Київ, Україна

На Запоріжжі російські окупанти намагаються поширити новий фейк.

Вони брешуть, що командирам ЗСУ заборонили забирати з поля бою тіла вбитих українських солдатів. Це нібито робиться з метою приховати втрати.



Фейк розвінчали представники Запорізької обласної воєнної адміністрації в офіційному Telegram-каналі.

"Окупанти намагаються поширити інформацію, що нібито українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих бійців із поля бою. Мовляв, таким чином Україна намагається приховати свої військові втрати.. Насправді все дзеркально навпаки», — заявили в ОВА.

В адміністрації також наголосили, що іноді забрати поранених та вбитих українських солдатів з поля бою справді не виходить. Проте зробити це неможливо саме рашисти. Своїми діями вони порушують усі міжнародні норми гуманітарного права.



Представники ОВА розповіли і про обстріл з боку рашистів. На Запорізькому напрямку ворог намагається знищити артилерійські підрозділи ЗСУ та скувати дії українських захисників за допомогою постійного вогневого впливу.



Бомбардуванням зазнало місто Оріхів, де через удари горіли чотири складські приміщення ТОВ "Оптимусагро Трейд", дах багатоповерхівки та господарський будинок. Усі пожежі вдалося ліквідувати.