Рашисти провалили спробу наступу на п'яти напрямках - Генштаб

За останні 24 години російські агресори спробували настати на п'яти напрямках на сході України, проте їхні атаки були невдалими.
Збройні сили України (ЗСУ) завдали близько 30 ударів по ворогові, повідомляється в ранковому звіті Генерального штабу від неділі, 18 червня.
Агресор робив спроби атакувати в районах Куп'янська, Лимана, Авдіївки, Мар'їнки та Шахтарська. Усього було зареєстровано 26 бойових зіткнень, але всі ворожі атаки були відбиті. На напрямках у Запорізькій та Херсонській областях російські війська продовжують оборонятися.
Вчора противник здійснив 43 авіаційні та 4 ракетні удари, а також зробив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів.
У свою чергу, авіація Сил оборони України протягом останньої доби завдала 14 ударів по районах, де зосереджено сили противника. Крім того, наші захисники знищили два зенітні ракетні комплекси.
Підрозділи ракетних військ і артилерії також поразили три пункти управління, два райони, де розміщені ворожі війська, п'ять складів боєприпасів і три артилерійські підрозділи, що знаходилися на вогневих позиціях.
Збройні сили України (ЗСУ) завдали близько 30 ударів по ворогові, повідомляється в ранковому звіті Генерального штабу від неділі, 18 червня.
Агресор робив спроби атакувати в районах Куп'янська, Лимана, Авдіївки, Мар'їнки та Шахтарська. Усього було зареєстровано 26 бойових зіткнень, але всі ворожі атаки були відбиті. На напрямках у Запорізькій та Херсонській областях російські війська продовжують оборонятися.
Вчора противник здійснив 43 авіаційні та 4 ракетні удари, а також зробив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів.
У свою чергу, авіація Сил оборони України протягом останньої доби завдала 14 ударів по районах, де зосереджено сили противника. Крім того, наші захисники знищили два зенітні ракетні комплекси.
Підрозділи ракетних військ і артилерії також поразили три пункти управління, два райони, де розміщені ворожі війська, п'ять складів боєприпасів і три артилерійські підрозділи, що знаходилися на вогневих позиціях.
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