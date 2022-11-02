Рашисти визнали використання крилатих ракет "Х-32"

09:22 02 листопада Київ, Україна

Війська Росії завдають ударів по цивільних та об'єктах критичної інфраструктури крилатими ракетами "Х-32".



Про це повідомило російське пропагандистське інформагентство з посиланням на джерело Defense Express.



Джерело повідомило, що удари завдавали російські дальні бомбардувальники, оснащені ракетами "Х-32", як їх називають росіяни - "вбивці авіаносців".



Чому це важливо? Як пояснює Defense Express. "Х-32" - це російська надзвукова крилата ракета повітряного базування "повітря-поверхня". Вона створена МКБ "Райдуга" шляхом глибокої модернізації ракети Х-22.



"Х-32" зберегла дещо змінений планер "Х-22", але в іншому це був новий виріб. Ракета отримала модернізований РРД із більшою тягою, цифрове обладнання, у т.ч. обчислювальний комплекс, захищену від перешкод активно-пасивну РЛЗ та системи РЕП. Дальність захоплення РЛС ДСП була 200-300 км (при пуску з більшої дальності вимагалося зовнішнє вказівку про район мети до її захоплення ДСП).



За довоєнними планами, росіяни збиралися переробити в "Х-32" щонайменше 30 ракет типу "Х-22". Чи був цей план повністю втілений у життя – невідомо.



Носії "Х-32" мають виступати модернізовані стратегічні бомбардувальники типу Ту-22М3М. За довоєнними планами, росіяни планували модернізувати 30 бомбардувальників типу Ту-22М3 до рівня Ту-22М3М, фактично модернізовано лише 4 таких літаки.



До цього окупанти застосували ракети "Х-32" лише один раз для удару по Краматорську 6 травня 2022 року. Схоже, тоді були проведені їхні випробування у бойових умовах.