Рашисти пропонують жителям Енергодару вступати до лав «нової міліції»

10:19 29 березня Київ, Україна

У Запорізькій адміністрації підтвердили, що вже кілька днів в Енергодарі окупанти проводять антиукраїнську пропаганду. У місті роздають листівки з проросійською агітацією, тому що рашисти вважають, що енергодарці можуть продати свою честь та гідність за списання будь-яких комунальних та банківських боргів.



Окупанти пропонують жителям міста вступати до лав «нової міліції» та обіцяють «рай» на землі «без неонацистів та фашистів».



У відповідь окупантам жителі українського Енергодару знову вийшли на мітинг, щоби сказати: «російський мир» тут не чекають!