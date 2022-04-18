Рашисти викрали двох людей: 16-річного сина голови Запорізької РДА та селищного голову Кирилівки

09:07 18 квітня Київ, Україна

У Запорізькій області окупанти викрали селищного голову Кирилівки та сина голови Запорізької РДА. Про це повідомляє голова Запорізької РДА Олег Буряк.



У неділю, 17 квітня, військові рф з приміщення Кирилівської селищної ради вивели голову ради Івана Малєєва, посадили в машину та відвезли у невідомому напрямку.

Як було сказано військовими, Івана Малєєва вивозять до комендатури Мелітополя.



Раніше на блок-пості у Василівці окупанти викрали 16-річного Владислава Буряка – сина голови Запорізької РДА Олега Буряка.



Хлопець був у автоколоні, яка йшла з Мелітополя до Запоріжжя. Це сталося ще 8 квітня, до сьогодні голова РДА намагався самостійно знайти сина, але безуспішно.



Повідомляється, що раніше жертвами викрадень стали голова Мелітопольської районної ради Сергій Прийма, адвокатка Яна Сівова, активіст та волонтер Олег Руденко, педагог Ірина Щербак.

І це не всі прізвища викрадених людей, їх набагато більше, – повідомляє Буряк.