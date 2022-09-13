Рашисти планують перекрити Керченський міст для "військовозобов'язаних" кримчан

09:35 13 вересня Київ, Україна

З 19 вересня виїзд із Кримського півострова для громадян України, яких росія у тимчасово окупованому Криму вважає військовозобов'язаними, буде можливим лише з дозволу "військкомату".



Такі листи кримським транспортним підприємствам розсилає незаконне формування міноборони росії, що називає себе "військовим комісаріатом Республіки Крим".



У листі йдеться, що для виїзду через Керченську протоку "військовозобов'язані повинні мати з собою письмовий дозвіл військового комісаріату з обов'язковою вказівкою дати повернення".

Напередодні окупаційні медіа повідомили, що понад 1200 мешканців тимчасово окупованого Криму вирушили на війну російської федерації проти України нібито добровільно. Представництво президента України в Автономній Республіці Крим зазначає, що своєю незаконною мобілізацією росія знову порушує норми міжнародного права, адже вона змушує мешканців окупованої території воювати проти власної держави.



У травні українська розвідка повідомляла, що російська влада окупованого Криму наказала державним підприємствам на півострові відправити частину співробітників у військкомати, а лікарів змушують фальсифікувати результати медичного огляду, які проходять призовники за направленням незаконних "військкоматів".



Представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева повідомила, що кримчани виїжджають до інших країн, оскільки побоюються призову до окупаційної армії.



Відомо, що генштаб збройних сил росії підтримав ініціативу керівника Військового училища імені Нахімова про формування морського стрілецького полку на базі закладу. Цей полк планується створити нібито для оборони тимчасово окупованого Криму. Вже розроблено відповідну директиву, полк збираються ввести до складу армії росії. Щоправда, очолювати роти та взводи полку поки нема кому: офіцери та викладачі закладу пишуть заяви про відмову йти на фронт і просять перевести їх до інших військових навчальних закладів, зазначають у Представництві президента України в АРК.