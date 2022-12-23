Рашисти перекидають на фронт залізницею більше особового складу та техніки - зведення

20:01 23 грудня Київ, Україна





Про це повідомляється у зведенні Загарбники збільшили кількість перевезень залізницею особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів у райони ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.



Протягом доби противник завдав 1 ракетного, 4 авіаційних ударів, а також здійснив 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.



Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському – намагається покращити тактичне становище. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.



Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на всій території України.



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти планують розгорнути на території білорусі польовий шпиталь.



На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони п'ятнадцяти населених пунктів. Серед них – Гоптівка, Кудіївка, Червоне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Зибіне, Дворічна та Землянки Харківської області.



На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони чотирнадцяти населених пунктів. Зокрема, це – Вишневе, Іванівка, Західне, Куп'янськ та Сіньківка на Харківщині та Кислівка, Ягідне, Котлярівка, Куземівка та Коломийчиха Луганської області.



На Лиманському напрямку окупанти знову завдали вогневого ураження по районах Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.



На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони двадцяти двох населених пунктів. Серед них – Білогорівка, Яківлівка, Бахмут, Кліщеївка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Залізне та Веселе Донецької області. Крім того, авіаудари зафіксовані біля Спірного та Білогорівки.



На Авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали Водяне, Першотравневе, Невельське та Мар'їнка на Донеччині.



На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріл з танків та артилерії по районах Парасковіївки, Вугледару, Золотої Ниви та Великої Новосілки Донецької області.



На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують тероризувати цивільних осіб, які мешкають уздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад сорок населених пунктів. Зокрема, це – Залізничне, Чарівне, Оріхів, Магдалинівка та Кам'янське Запорізької області та Херсон, Республіканець, Дніпровське, Янтарне, Білозерка та Станіслав на Херсонщині. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Кам'янського.



З метою посилення адміністративно-поліційних заходів на тимчасово зайнятій території Запорізької області до міста Бердянськ прибули близько 500 військовослужбовців зі складу росгвардії.



Українська авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника. А українські підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів. Інформація про втрати ворога уточнюється.