Рашисти озвучили "результати" псевдореферендумів на окупованих територіях

09:51 28 вересня Київ, Україна

Окупаційна влада захоплених росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України озвучила "підсумки референдумів" про "входження регіонів до складу росії".

Дані оприлюднили російські пропагандистські ЗМІ.



Дані щодо ділянок, розташованих на цих територіях:

"ЛНР" за входження до складу росії "проголосували" - 98,42% виборців.

"ДНР" - 99,23%.

Херсонська область - 87,05%;

Запорізька область - 93,1%.





Окрім окупованих територій, на «референдумах» також голосували й у самій росії. Кремль каже, що нібито там брали участь люди, які виїхали з окупованих територій Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя.



Проводилось «голосування» кілька днів, при цьому фактично задокументовано десятки, якщо не сотні порушень. Не в останню чергу росіяни забули про дотримання таємниці голосування, часто всуваючи мешканцям окупованої території бюлетені на вулицях, поквартирно та інших несподіваних місцях. Фактично голосування на окупованих територіях відбувалося у прямому сенсі під дулами російських автоматів.



У свою чергу президент Володимир Зеленський під час виступу на Раді Безпеки ООН, скликаній з ініціативи України, заявив, що визнання росією



Зеленський закликав до повної ізоляції росії у відповідь на все, що вона робить. У кремлі "референдуми" назвали такими, що "відбулися".Окрім окупованих територій, на «референдумах» також голосували й у самій росії. Кремль каже, що нібито там брали участь люди, які виїхали з окупованих територій Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя.Проводилось «голосування» кілька днів, при цьому фактично задокументовано десятки, якщо не сотні порушень. Не в останню чергу росіяни забули про дотримання таємниці голосування, часто всуваючи мешканцям окупованої території бюлетені на вулицях, поквартирно та інших несподіваних місцях. Фактично голосування на окупованих територіях відбувалося у прямому сенсі під дулами російських автоматів.У свою чергу президент Володимир Зеленський під час виступу на Раді Безпеки ООН, скликаній з ініціативи України, заявив, що визнання росією псевдореферендумів , реалізація так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме, що президенту росії володимиру путіну «нема про що говорити».Зеленський закликав до повної ізоляції росії у відповідь на все, що вона робить.

"Не може залишатися постійним членом Ради Безпеки ООН з правом вето держава, яка прямо зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи і ще при цьому погрожує ядерними ударами", - сказав президент.

Він додав, що росія повинна бути виключена з усіх міжнародних організацій. А якщо таке виключення ускладнене процедурою, то участь росії має бути припинена.



Глава держави зазначив, що потрібні нові та жорсткі глобальні санкції проти росії, а Україна має отримати всю необхідну оборонну та фінансову допомогу, щоб агресор програв.