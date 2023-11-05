Рашисти оприлюднили відео удару по бійцях 128 бригади - журналіст Цаплієнко

12:34 05 листопада Київ, Україна

Сумні звістки з фронту про загибель понад двох десятків наших героїв прийшли у День ракетних військ та артилерії.

Як повідомив у Telegram військовий журналіст Андрій Цаплієнко, ворожі соцмережі виклали відео удару по бійцях 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади у Запорізькій області.

"Рашисти оприлюднили відео з місця нагородження офіцерів 128 окремої гірничо-штурмової бригади Закарпатської області", - написав він.

Відео було знято з дрона. На ролику видно село, де знаходилися українські військові, а також наслідки потужного вибуху.

. Ворог знав, де перебували бійці ЗСУ width="610" height="385"

Увечері 4 листопада ЗМІ повідомили, що у Запорізькій області загинуло понад 20 військових, у тому числі колишній керівник Хмельницького обласного РТЦ. Воїнів могли зібрати в одному місці для нагородження у День ракетних військ та артилерії.

Пізніше у ЗСУ підтвердили, що росіяни вдарили ракетою Іскандер-М по 128 бригаді. Міністр оборони Рустем Умеров доручив головній інспекції відомства провести перевірку за фактом загибелі захисників.

У Закарпатській області оголосили триденну жалобу за загиблими воїнами 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Про це повідомив голова Закарпатської ОВ Віктор Микита у Facebook у неділю, 5 листопада.