Рашисти не залишають спроби наступу на Бахмутському напрямку - ЗСУ

08:58 30 грудня Київ, Україна

Армія росії намагається здійснювати наступальні дії на Бахмутському напрямку, а також намагається покращити тактичне становище на Лиманському та Куп'янському напрямах.



Про це 30 грудня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.



Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам'янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка та Мар'їнка на Донеччині.



Минулої доби противник завдав 85 ракетних і 35 авіаційних ударів, а також здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

"Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається. Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України", - наголосили у Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається стабільною, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.



На інших напрямках ворог обстрілював мирні населені пункти з різних видів зброї.



Українська авіація протягом попередньої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупантів та по позиції зенітно-ракетного комплексу.



Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили п'ять пунктів управління та п'ять районів зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.