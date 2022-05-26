Рашисти мають намір закріпитися у Запорізькій та Херсонській областях
10:14 26 травня Київ, Україна
Російські військові на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області розраховують закріпитися на цих територіях.
Про це сьогодні, 26 травня, повідомила пресслужба головного управління розвідки Міноборони України.
“У Херсонській області, на захопленій території Запорізької області, ми бачимо посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ із території Кримського півострова. А це йде транзитом із рф. І, відповідно, ми бачимо, наскільки потужне угруповання військ розгортає зараз росія на окупованих територіях півдня України”, - заявив представник ГУР Вадим Скибицький.
Він уточнив, що крім сухопутних військ, до нього входять повітряний та морський компоненти.
Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали зміцнювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні споруди, будуються не одна і дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що росія хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри росії захопити та утримувати ці території", - наголосив Скибицький.
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