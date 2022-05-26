Рашисти мають намір закріпитися у Запорізькій та Херсонській областях

10:14 26 травня Київ, Україна

Російські військові на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області розраховують закріпитися на цих територіях.



Про це сьогодні, 26 травня, повідомила пресслужба головного управління розвідки Міноборони України.

“У Херсонській області, на захопленій території Запорізької області, ми бачимо посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ із території Кримського півострова. А це йде транзитом із рф. І, відповідно, ми бачимо, наскільки потужне угруповання військ розгортає зараз росія на окупованих територіях півдня України”, - заявив представник ГУР Вадим Скибицький.

Він уточнив, що крім сухопутних військ, до нього входять повітряний та морський компоненти.