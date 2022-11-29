Рашисти почали видаляти на картах зруйновані будинки у Маріуполі

Загарбники на картах "Яндекс" почали вилучати будинки, які вони зносять в окупованому Маріуполі.
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець у Facebook.
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець у Facebook.
За словами Лубинця, люди із понад 50 тисяч квартир втратили дах над головою.
Омбудсмен вважає, що викликана росіянами гуманітарна катастрофа в Маріуполі свідчить про те, що "росія не несе нічого хорошого, вона не рятує, а вбиває, не допомагає, а забирає, не прийшла, щоб покращити життя, а щоб відібрати його".
Омбудсмен вважає, що викликана росіянами гуманітарна катастрофа в Маріуполі свідчить про те, що "росія не несе нічого хорошого, вона не рятує, а вбиває, не допомагає, а забирає, не прийшла, щоб покращити життя, а щоб відібрати його".
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