Рашисти почали видаляти на картах зруйновані будинки у Маріуполі

11:44 29 листопада Київ, Україна





Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець у Facebook. Загарбники на картах "Яндекс" почали вилучати будинки, які вони зносять в окупованому Маріуполі.Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець у Facebook.

"Російські військові знищили будинок у Маріуполі на вулиці Азовстальській, 33. Зараз його знесли. На карті Google ще є, а в Яндексі і в реальності - його видалили, він перестав існувати. Відомо про те, що росіяни планують знести ще близько тисячі будинків, які не до кінця знищили під час облоги. Щоб приховати наслідки своїх бомбардувань, вони зносять будинки в історичній частині міста, тим самим перетворюючи історію Маріуполя під час Другої світової війни на мотлох, який згодом викинуть", - зазначає Лубинець.

За словами Лубинця, люди із понад 50 тисяч квартир втратили дах над головою.



Омбудсмен вважає, що викликана росіянами гуманітарна катастрофа в Маріуполі свідчить про те, що "росія не несе нічого хорошого, вона не рятує, а вбиває, не допомагає, а забирає, не прийшла, щоб покращити життя, а щоб відібрати його".