Рашисти кастрували українського полоненого воїна та опублікували запис

12:17 29 липня Київ, Україна

В одному із російських телеграм-каналів опублікували відео, на якому в українського військовополоненого відрізають геніталії за допомогою канцелярського ножа. Відео з жорстокими тортурами українського військового потрапило до трендів Reddit. Іноземні користувачі ресурсу відверто шоковані побаченим та вимагають збільшення військової допомоги Україні.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у п'ятницю, 29 липня, прокоментував відео, що розповсюджується в мережі. Він назвав рф країною людожерів і пообіцяв відплату кожному.

"Російські пропагандисти із захопленням показали, як група російських нелюдів калічила українського полоненого. Все, що потрібно розуміти світу: росія - країна людожерів, що насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути покарання російським катам. Усіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", - написав Подоляк.

Також на відео відреагував старший політичний радник Гельсінської Комісії США Пол Массаро.

"Кастрація, вбивство, зґвалтування, вбивство дітей, знищення міст. Безмежне зло. ATACMS для України. І сучасні бойові танки. Віддайте їм усе. Все, що їм потрібно, щоб покласти край цьому злочину проти людства", - написав Массаро у себе в Twitter.

З етичних міркувань ми не публікуємо відео на нашому сайті.