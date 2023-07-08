Рашисти кастрували українського полоненого воїна та опублікували запис

В одному із російських телеграм-каналів опублікували відео, на якому в українського військовополоненого відрізають геніталії за допомогою канцелярського ножа. Відео з жорстокими тортурами українського військового потрапило до трендів Reddit. Іноземні користувачі ресурсу відверто шоковані побаченим та вимагають збільшення військової допомоги Україні.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у п'ятницю, 29 липня, прокоментував відео, що розповсюджується в мережі. Він назвав рф країною людожерів і пообіцяв відплату кожному.
Також на відео відреагував старший політичний радник Гельсінської Комісії США Пол Массаро.
З етичних міркувань ми не публікуємо відео на нашому сайті.
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