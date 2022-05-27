Рашисти з Криму переміщують свою техніку у Запорізьку область

07:23 27 травня Київ, Україна

Російські війська перевозять свій склад та техніку з Криму у Запорізьку область.

Про це повідомила Запорізька військова адміністрація.



На Запорізькому напрямку противник обстрілював позиції українських військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.



Крім того, угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.



З Кримського півострова рф перекидає свої сили – як сухопутні війська, так і повітряний, і морський компоненти.



Також відомо, що у бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки – близько двох десятків тентованих вантажівок та стільки ж установок залпового вогню "Град".



Російські військові зводять третю лінію своєї оборони, перекидають підкріплення, щоб закріпитися та утримати свої позиції на півдні України.



Крім того, окупанти знову обстріляли село Новояковлівка. У зв'язку з постійним обстрілом проводиться евакуація мешканців села з небезпечної зони.



У Бердянську ворог намагається переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів.



У Мелітополі загарбники планують роздавати російські паспорти.