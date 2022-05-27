Рашисти з Криму переміщують свою техніку у Запорізьку область

07:23 27 травня Київ, Україна

Російські війська перевозять свій склад та техніку з Криму у Запорізьку область.

 
Про це повідомила Запорізька військова адміністрація.

На Запорізькому напрямку противник обстрілював позиції українських військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.

Крім того, угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.

З Кримського півострова рф перекидає свої сили – як сухопутні війська, так і повітряний, і морський компоненти.

Також відомо, що у бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки – близько двох десятків тентованих вантажівок та стільки ж установок залпового вогню "Град".

Російські військові зводять третю лінію своєї оборони, перекидають підкріплення, щоб закріпитися та утримати свої позиції на півдні України.

Крім того, окупанти знову обстріляли село Новояковлівка. У зв'язку з постійним обстрілом проводиться евакуація мешканців села з небезпечної зони.

У Бердянську ворог намагається переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів.

У Мелітополі загарбники планують роздавати російські паспорти.
 
"Фермери Мелітополя продають запаси зерна, оскільки бояться, що відмова віддавати зерно за безцінь окупантам може призвести до експропріації всіх запасів. Тож у середу у бік Криму поїхала колона з 20 фур, завантажених зерном. Номери на вантажівках було закрито", – йдеться у повідомленні ОВА.