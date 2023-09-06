Рашисти використовують нове маркування військової техніки - білий ромб

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив 22 серпня, що кількість російських військ у Маріупольському районі значно збільшилась.
За його словами, в районі перебуває вже понад 5 000 російських солдатів, більшість із яких перебувають на доукомплектуванні та злагодженні.
Андрющенко також повідомив, що росія продовжує оборонну мілітаризацію у Микільському районі. По лінії Микільське – Новогригорівка – Бойове з використанням Федорівського лісу розгорнуто велику кількість російських військ.
Крім того, Андрющенко заявив, що спостерігається потужний рух вантажівок з Бердянська у бік Запоріжжя. Він також повідомив, що росія використовує нове маркування військової техніки: білий ромб.
За його словами, в районі перебуває вже понад 5 000 російських солдатів, більшість із яких перебувають на доукомплектуванні та злагодженні.
Андрющенко також повідомив, що росія продовжує оборонну мілітаризацію у Микільському районі. По лінії Микільське – Новогригорівка – Бойове з використанням Федорівського лісу розгорнуто велику кількість російських військ.
Крім того, Андрющенко заявив, що спостерігається потужний рух вантажівок з Бердянська у бік Запоріжжя. Він також повідомив, що росія використовує нове маркування військової техніки: білий ромб.
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