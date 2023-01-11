Рашисти шукають заміну працівникам ЗАЕС

Загарбники шукають у росії заміну 1,5 тисячі працівникам Запорізької атомної електростанції, які відмовилися отримувати російські паспорти.



Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Так, майже 1,5 тис. працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з "Росатомом", позбавлені перепусток та доступу на підприємство".