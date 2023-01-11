Рашисти шукають заміну працівникам ЗАЕС

Загарбники шукають у росії заміну 1,5 тисячі працівникам Запорізької атомної електростанції, які відмовилися отримувати російські паспорти.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
У Генштабі повідомили, що окупанти шукають у рф нових працівників для ЗАЕС та готують для них житловий фонд шляхом так званої "націоналізації" квартир місцевих мешканців, які виїхали.
Окупанти змусили близько 3 тис. працівників Запорізької АЕС отримати російські паспорти.
Окупанти змусили близько 3 тис. працівників Запорізької АЕС отримати російські паспорти.
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