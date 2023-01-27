Рашисти готують нову хвилю фільтрації на окупованих територіях

09:54 27 січня Київ, Україна

Війська росії готуються до нової масової перевірки мешканців тимчасово захоплених територій Запорізької та Херсонської областей.



Про це повідомив 26 січня Центр національного спротиву.



Зокрема, планується масштабна перевірка телефонів на наявність українських додатків (зокрема, банків та онлайн-освіти). Крім того, росіяни збільшують кількість блокпостів між населеними пунктами на півдні.

"На блокпостах у мешканців запитують про наявність військового обліку, транспортних засобів у власності, адрес персональних акаунтів у соцмережах з подальшою перевіркою", - уточнили в ЦНС.



Жителів окупованих територій закликали бути обережними та, по можливості, залишити регіон.