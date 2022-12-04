Рашисти готують колекції кримських музеїв до вивезення в рф

11:03 04 грудня Київ, Україна

Росіяни проводять підготовку до вивезення колекцій та експонатів кримських музеїв у рф. Про це повідомила організація Кримського інституту стратегічних досліджень.

Експерти зазначають, що до частини кримських музеїв завезли пакувальний матеріал для "евакуації" колекцій. Організація повідомила, що такі заходи можуть розпочатися у разі відступу військ росії у Перекоп та наступу українських захисників на лівий берег Дніпра.

Раніше повідомлялося, що Мінкульт запропонував обміняти пам'ятник Пушкіну на херсонського єнота та картини, вивезені окупантами з музеїв Херсонщини.