Рашисти понад сто разів за добу атакували українську територію - зведення

08:39 09 січня Київ, Україна

Російські терористи за минулу добу завдали 7 ракетних та 31 авіаційного удару та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 9 січня.



Існує загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на всій території України.



Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка та Краснопопівка Луганської області та Соледар, Червона Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка у Донецькій.



На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.



На Сіверському та Слобожанському напрямках з мінометів та артилерії було обстріляно райони населених пунктів Галаганівка та Грем'яч Чернігівської області; Корінок, Кучерівка, Студенок, Бунякине, Атинське, Кіндратівка та Миропілля на Сумщині, а також Стариця, Чавунівка, Мілове, Колодязне та Новомлинськ Харківської області.



На Куп'янському напрямку з танків та ствольної артилерії обстріляно райони Дворічного, Первомайського, Іванівки та Крохмального у Харківській області, та Стельмахівки та М'ясожарівки Луганської області.



На Лиманському напрямку під вогнем були Макіївка, Площанка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва у Луганській області.



На Бахмутському напрямку від ворожого вогню постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.



На Авдіївському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.



На Запорізькому напрямку ворожі обстріли фіксували біля Дорожнянки, Чарівного, Білогір'я, Малих Щербаків, Степового та Кам'янського Запорізької області та Олексіївки на Дніпропетровщині.



На Херсонському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів уздовж правого берега Дніпра. Знову під вогонь із російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон.



Авіація Сил оборони минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.



У той самий час наші воїни збили три вертольоти противника (Ка-52, Мі-24 та Мі-8), а також три розвідувальні БпЛА типу Орлан-10.



Українські ракетники та артилеристи уразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також його склад пально-мастильних матеріалів.