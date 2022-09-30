Рашистські війська в Лимані, ймовірно, оточені – Інститут вивчення війни

09:26 30 вересня Київ, Україна





За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), наші Захисники перерізали критично важливі наземні комунікації, які підтримують росіян у районі Дробишево - Лиман

За даними аналітиків з посиланням на російські джерела, ЗСУ прорвали оборону армії росії в районі селища Ставки, за 10 км на північ від Лиману, і перерізали дорогу Торськ-Дробишеве, яка є останнім маршрутом постачання та відходу для російських частин, що утримують лінію на захід від Лиману.



Зазначається, що підрозділи загону БАРС-13 та 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії росії, які тримають оборону в районі Дробишево та Лимані, опинилися в "надзвичайно складній" ситуації.

"Українські війська атакують Лиман з трьох напрямків і відрізали доступ росії до найважливішої дороги Сватово-Лиман, яка є основною наземною лінією зв'язку, що підтримує російське угруповання в самому Лимані", - йдеться у зведенні.

Крім того, українські сили продовжили контрнаступні операції вздовж річки Оскол на північному сході Харківської області та намагалися прорвати російську оборону біля кордону Харківської та Луганської областей.



Вказано, що взяття Лимана українськими військами неминуче без негайного підкріплення з боку російських сил. При цьому військове керівництво росії відправляє на фронт нещодавно мобілізований і непідготовлений особовий склад.

Росія не реагує на поточні втрати своєї армії під Лиманом і не готується до колапсу на цій ділянці фронту. Аналітики вважають, що це ще більше зменшить моральний дух росіян.



Крах Лиманського котла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей. Це дозволить ЗСУ завдати удару по позиціях та комунікаціях, які підтримують лиманське угруповання ворога. Позиції росії вздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька – Лисичанська – під загрозою.