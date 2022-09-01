Рамзану Кадирову та його найближчим поплічникам оголошено підозру за скоєння військових злочинів

16:15 26 серпня Київ, Україна

СБУ зібрала незаперечні докази військових злочинів з боку Кадирова, заступника начальника управління Федеральної служби військ національної гвардії рф у Чеченській Республіці Данила Мартинова та командира тактичної групи 249 окремого моторизованого батальйону "Південь" 46 окремої бригади оперативного призначення Северо-Кавказького округу військ нацгвардії росії Хусейна Межидова, виходячи з чого було оголошено підозру.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Служби безпеки України.





Кадиров

У лютому-березні він особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.

Слідчі СБУ оголосили Кадирову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України, що призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдання, визнання правомірної тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які чинили збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році).

Мартинов

У минулому був спецпризначенцем ФСБ. Нині ж відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова після того, як той відмовився від охорони ФСБ.



5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату. Саме він наказав:



взяти в заручники близько 500 осіб (пацієнти диспансеру, персонал та місцеві жителі), серед яких – понад сотня лежачих хворих;

замінувати підходи до будівлі, а сам інтернат перетворити на вогневу позицію окупантів.

Межидов

За його наказом з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримання у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомелю. Серед постраждалих - жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Тих із полонених, хто, не витримавши нелюдських умов утримання (вогкість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, "ховали" тут же, поблизу будинку.



У чому звинувачують Межидова та Мартинова

Обидва звинувачуються в:

утримуванні цивільних;

порушенні правил поводження з цивільним населенням;

використанні їх як "живого щита".

А Хусейн Межидов – ще й у пограбуванні цивільних осіб та об'єктів.



Данило Мартинов та Хусейн Межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими чи цивільним населенням).



Триває слідство.