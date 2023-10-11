Рамштайн: Канада надасть Україні боєприпаси та амуніцію

На сьогоднішній зустрічі в рамках формату "Рамштайн" Канада оголосить про надання додаткової військової допомоги Україні на майбутній зимовий період.
Ця заява була зроблена міністром оборони Канади Біллом Блером перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.
Блер зазначив, що окрім надання додаткових постачань боєприпасів, Канада також забезпечить Україну додатковою амуніцією. Це оголошення слідує за візитом президента України Володимира Зеленського до Канади кілька тижнів тому, під час якого було оголошено підтримку у розмірі 650 мільйонів канадських доларів, призначених для виробництва в Канаді 50 бронемашин для української армії, в тому числі евакуаційні машини.
Відповідаючи на питання про можливий вплив конфлікту на Близькому Сході на допомогу Україні з боку США, Блер наголосив, що немає підстав вважати, що США зменшать свою підтримку Україні. Він стверджує, що в ході обговорень з американськими союзниками він отримує підтвердження, що підтримка з боку Вашингтона буде непохитною і продовжить діяти в майбутньому.
Блер також наголосив, що союзники НАТО, включаючи США, залишаться відданими допомозі Ізраїлю у зв'язку з поточними подіями.
Ця заява була зроблена міністром оборони Канади Біллом Блером перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.
Блер зазначив, що окрім надання додаткових постачань боєприпасів, Канада також забезпечить Україну додатковою амуніцією. Це оголошення слідує за візитом президента України Володимира Зеленського до Канади кілька тижнів тому, під час якого було оголошено підтримку у розмірі 650 мільйонів канадських доларів, призначених для виробництва в Канаді 50 бронемашин для української армії, в тому числі евакуаційні машини.
Відповідаючи на питання про можливий вплив конфлікту на Близькому Сході на допомогу Україні з боку США, Блер наголосив, що немає підстав вважати, що США зменшать свою підтримку Україні. Він стверджує, що в ході обговорень з американськими союзниками він отримує підтвердження, що підтримка з боку Вашингтона буде непохитною і продовжить діяти в майбутньому.
Блер також наголосив, що союзники НАТО, включаючи США, залишаться відданими допомозі Ізраїлю у зв'язку з поточними подіями.
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