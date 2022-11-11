"Рамштайн-7" відбудеться у віртуальному форматі - Пентагон

09:40 11 листопада Київ, Україна





Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх. Голова Пентагону Ллойд Остін наступного тижня проведе сьому зустріч міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у режимі відеоконференції.Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

"Ця зустріч проводитиметься віртуально тут, у Пентагоні, і дозволить Остіну та міністрам оборони з майже 50 країн обговорити зусилля, спрямовані на забезпечення України засобами захисту її суверенітету від подальшої російської агресії", - сказала вона.

Ukraine Defence Contact Group або платформа "Рамштайн" (під назвою авіабази-місця зустрічі) - це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з росією. Офіційна назва Ukraine Defence Contact Group. Наразі вона об'єднує міністрів оборони понад 50 країн.