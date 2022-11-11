"Рамштайн-7" відбудеться у віртуальному форматі - Пентагон

Голова Пентагону Ллойд Остін наступного тижня проведе сьому зустріч міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у режимі відеоконференції.
Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.
Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.
Ukraine Defence Contact Group або платформа "Рамштайн" (під назвою авіабази-місця зустрічі) - це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з росією. Офіційна назва Ukraine Defence Contact Group. Наразі вона об'єднує міністрів оборони понад 50 країн.
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